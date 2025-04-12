Серия А. Интер - Кальяри 3:1. Видео голов и обзор матча

"Интер" в непростом матче преодолевает "Кальяри“. Первый тайм был за миланцами благодаря голам Арнаутовича и Мартинеса. Сразу после перерыва соперник восстановил интригу, но хозяева быстро отреагировали мячом Биссека.

"Интер" лидирует в чемпионате Италии, имея преимущество над "Наполи“ в 6 очков. Однако неаполитанцы еще не сыграли свой матч тура. "Кальяри" - на 15-й строчке.

Серия А. 32-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Кальяри“ 3:1

Голы: Арнаутович 13, Лаутаро Мартинес 26, Биссек 55 - Пикколи 48