Серия А. Интер - Кальяри 3:1. Видео голов и обзор матча
Лидер побеждает
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Интер" в непростом матче преодолевает "Кальяри“. Первый тайм был за миланцами благодаря голам Арнаутовича и Мартинеса. Сразу после перерыва соперник восстановил интригу, но хозяева быстро отреагировали мячом Биссека.
"Интер" лидирует в чемпионате Италии, имея преимущество над "Наполи“ в 6 очков. Однако неаполитанцы еще не сыграли свой матч тура. "Кальяри" - на 15-й строчке.
Серия А. 32-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Кальяри“ 3:1
Голы: Арнаутович 13, Лаутаро Мартинес 26, Биссек 55 - Пикколи 48
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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