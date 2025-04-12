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Бундеслига. Бавария - Боруссия Д 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

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Бундеслига. Бавария - Боруссия Д 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Азарт, высокая интенсивность и конкурентная борьба - так можно охарактеризовать Дер-Класикер в 29-м туре Бундеслиги. В первом тайме инициативой владели мюнхенцы, но счет на табло не изменился.

Во втором тайме команды подарили голевой водопад из 4-х забитых мячей. Счет открыли дортмундцы, далее 2 гола за "Баварией", и впоследствии гости установили ничью.

Бундеслига. 29-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" - "Боруссия“ Д 2:2

Голы: Геррейру 65, Гнабри 69 - Байер 48, Антон 75

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Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Бундеслига
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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