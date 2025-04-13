Серия А. Аталанта - Болонья 2:0. Видео голов и обзор матча
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Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Впервые за восемь матчей "Аталанта" побеждает дома в рамках Серии А. Невероятно, но всего 2-х ударов в створ за всю игру хватило для победы.
Соперник создал гораздо больше моментов, но ни разу не забил. "Аталанта" сохраняет 3-е место, а "Болонья“ пока что 5-е.
Серия А. 32-й тур
Бергамо. "Гэвисс Стадиум"
"Аталанта" - "Болонья“ 2:0
Голы: Ретеги 3, Пашалич 21
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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