Серия А. Аталанта - Болонья 2:0. Видео голов и обзор матча

Впервые за восемь матчей "Аталанта" побеждает дома в рамках Серии А. Невероятно, но всего 2-х ударов в створ за всю игру хватило для победы.

Соперник создал гораздо больше моментов, но ни разу не забил. "Аталанта" сохраняет 3-е место, а "Болонья“ пока что 5-е.

Серия А. 32-й тур

Бергамо. "Гэвисс Стадиум"

"Аталанта" - "Болонья“ 2:0

Голы: Ретеги 3, Пашалич 21