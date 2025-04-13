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АПЛ. Ливерпуль - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Победа с проблемами

АПЛ. Ливерпуль - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" идет к своему чемпионству. В 32-м туре команда одолела "Вест Хэм". Матч получился довольно ровным, вжаким для обеих команд.

Хозяева долго вели в счете благодаря голу на старте игры. Однако автогол Робертсона на 86-й минуте, казалось, похоронил надежды на 3 очка. Все если бы не спасение Ван Дейка уже через 3 минуты после этого. Его забитый мяч стал решающим.

АПЛ, 32-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Австралия)

"Ливерпуль" - "Вест Хэм“ 2:1

Голы: Диас (18), Ван Дейк 89 - Робертсон (86, АГ)

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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