Примера. Бетис - Вильярреал 1:2. Видео голов и обзор матча

Центральная игра тура в Ла Лиге между "Бетисом" и "Вильярреалом" завершилась победой гостей. Команда Пеллегрини забила быстрый гол, но дальше дважды пропустила. Хотя, создала втрое больше моментов, чем соперник.

"Вильярреал" занимает 5-е место в таблице с 51 очком. "Бетис" - шестой и имеет в активе на 3 очка меньше.

31-й тур Примеры

"Бетис" - "Вильярреал“ 1:2

Голы: Руибаль, 3 - Барри, 26, А. Перес, 48