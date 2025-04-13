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Примера. Бетис - Вильярреал 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

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Примера. Бетис - Вильярреал 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Бетіс

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Центральная игра тура в Ла Лиге между "Бетисом" и "Вильярреалом" завершилась победой гостей. Команда Пеллегрини забила быстрый гол, но дальше дважды пропустила. Хотя, создала втрое больше моментов, чем соперник.

"Вильярреал" занимает 5-е место в таблице с 51 очком. "Бетис" - шестой и имеет в активе на 3 очка меньше.

31-й тур Примеры

"Бетис" - "Вильярреал“ 1:2

Голы: Руибаль, 3 - Барри, 26, А. Перес, 48

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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