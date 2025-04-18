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Гости сыграли лучше в Лондоне. Челси – Легия 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Но фаворит есть фаворит

Гости сыграли лучше в Лондоне. Челси – Легия 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" в ответном матче принимал "Легию".

После 3:0 в Польше матч был практически контрольным. Но "Легия" решила показать характер. В первом тайме гости уже на 10-й минуте вышли вперёд. Пенальти реализовал Пекгарт

"Челси" был близок выйти вперёд. Кукурелья забил дважды, но один гол отменили из-за офсайда. Команды ушли на перерыв.

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На первых минутах второго тайма польский клуб вновь вышел вперёд. Капюади после передачи Гонсалвеша забил второй гол.

"Легия" победила и громко хлопнула дверью. По итогу двух матчей "Челси" прошли далее.

Лига Конференций. 1/4 финала. Ответный матч

Челси – Легия 1:2

Голы: Кукурелья (33) – Пекгарт (10, пен), Капюади (53)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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