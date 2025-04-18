Сказка продолжается. Лацио – Будё/Глимт 3:1. Видео голов и обзор матча
Иначе и не скажешь
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Риме встречались "Лацио" и "Будё/Глимт".
Задача итальянцев была несложной, ориентировавшись на уровень команды – отыграть два гола. Но, забегая наперёд, она оказалась со звёздочкой.
"Лацио" забил первый гол на 21-й минуте. Отметился нападающий Кастельанос. Норвежцы защищались и наносили удары по воротам в ответ. Тайм закончился со счётом 1:0.
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Во второй части матча хозяева "разогнались". Нанесли 7 ударов в створ. Единственный гол был забит на третьей минуте компенсированного времени. Игра перешла в овертаймы.
"Орлы" на 100-й минуте впервые по итогу двух встреч вышли вперёд. Но продолжалось это недолго. Через 9 минут забил нападающий гостей Хельмерсен и вновь была ничья.
Матч перешёл в серию пенальти, в которой сильнее оказались гости.
Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч
Лацио – Будё/Глимт 3:1
Голы: Кастельанос (21), Нослин (90+3), Диа (100) – Хельмерсен (109)
Видеообзор матча:
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