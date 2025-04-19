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АПЛ. Эвертон - Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)
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Команда Миколенко могла брать очки

АПЛ. Эвертон - Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В очередном туре АПЛ "Манчестер Сити" одолел "Эвертон". Игра была нелегкой для обеих команд, но в конце встречи вырвать 3 очка удалось гостям.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко отыграл весь матч. Его команда занимает 13-е место, а соперник - 4-е.

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

19 апреля. 17:00. Гудисон Парк (Ливерпуль)

Главный судья: Саймон Гупер (Англия)

Эвертон - Манчестер Сити 0:2

Голы: О'Райли (84), Ковачич (90+2)

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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