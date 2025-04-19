АПЛ. Эвертон - Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча
Команда Миколенко могла брать очки
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В очередном туре АПЛ "Манчестер Сити" одолел "Эвертон". Игра была нелегкой для обеих команд, но в конце встречи вырвать 3 очка удалось гостям.
Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко отыграл весь матч. Его команда занимает 13-е место, а соперник - 4-е.
Английская Премьер-лига. 33-й тур.
19 апреля. 17:00. Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный судья: Саймон Гупер (Англия)
Эвертон - Манчестер Сити 0:2
Голы: О'Райли (84), Ковачич (90+2)
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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