АПЛ. Эвертон - Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча

В очередном туре АПЛ "Манчестер Сити" одолел "Эвертон". Игра была нелегкой для обеих команд, но в конце встречи вырвать 3 очка удалось гостям.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко отыграл весь матч. Его команда занимает 13-е место, а соперник - 4-е.

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

19 апреля. 17:00. Гудисон Парк (Ливерпуль)

Главный судья: Саймон Гупер (Англия)

Эвертон - Манчестер Сити 0:2

Голы: О'Райли (84), Ковачич (90+2)