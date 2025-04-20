АПЛ. Лестер - Ливерпуль 0:1. Видео гола и обзор матча
Кто-то вылетает, а кто-то идет к чемпионству
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль", имея тотальное игровое преимущество, побеждает "Лестер“. Команда Слота сумела забить лишь 1 гол в конце матча.
"Лестер" официально вылетает из АПЛ. «Ливерпуль», в свою очередь, сделал очередной шаг к чемпионскому титулу.
АПЛ, 33-й тур
Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)
Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)
"Лестер" - "Ливерпуль“ 0:1
Гол: Александер-Арнолд (76)
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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