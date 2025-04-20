С ассистом Зинченко. Ипсвич - Арсенал 0:4. Видео голов и обзор матча
Очень легко
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал" без лишних усилий разгромил одного из аутсайдеров АПЛ - "Ипсвич“. Удаление Дэвиса на 32-й минуте вообще забрало любые шансы хозяев на успех.
Весь матч за "Арсенал" впервые за долгое время отыграл украинец Александр Зинченко. В последнем взятии ворот ему даже удалось отметиться ассистом.
Английская Премьер-лига. 33-й тур.
Стадион: Портмен Роуд (Ипсвич)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
"Ипсвич" - "Арсенал“ 0:4
Удаление: Дэвис (32)
Голы: Троссард (14), Мартинелли (29), Троссард (69), Нванери (88)
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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