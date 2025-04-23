Поражение гранда впервые за 10 лет. Парма – Ювентус 1:0. Видеообзор матча

"Парма" принимала "Ювентус".

Такое чувство, что уже в первом тайме всё шло против сценария гостей. Два удара в створ, один гол и тот в компенсированное время.

После перерыва ситуация немножко изменилась. "Ювентус" попытался забить, но из двух ударов в створ ничего не получилось.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Первое поражение за 10 лет "Ювентуса" против "Пармы" и первое для Игора Тудора.

"Ювентус" в турнирной таблице пятый с 59-ю очками. "Парма" - 15-я с 31-м набранным баллом.

Серия А. Парма. "Эннио Тардини".

Парма – Ювентус 1:0

Голы: Пельегрино (45+1)

Видеообзор матча: