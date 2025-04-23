Поражение гранда впервые за 10 лет. Парма – Ювентус 1:0. Видеообзор матча
Первое поражение Тудора
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Парма" принимала "Ювентус".
Такое чувство, что уже в первом тайме всё шло против сценария гостей. Два удара в створ, один гол и тот в компенсированное время.
После перерыва ситуация немножко изменилась. "Ювентус" попытался забить, но из двух ударов в створ ничего не получилось.
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Первое поражение за 10 лет "Ювентуса" против "Пармы" и первое для Игора Тудора.
"Ювентус" в турнирной таблице пятый с 59-ю очками. "Парма" - 15-я с 31-м набранным баллом.
Серия А. Парма. "Эннио Тардини".
Парма – Ювентус 1:0
Голы: Пельегрино (45+1)
Видеообзор матча:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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