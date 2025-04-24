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Сенсация в полуфинале. Интер – Милан 0:3. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)
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Неожиданный результат

Сенсация в полуфинале. Интер – Милан 0:3. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер" и "Милан" встречались в ответном матче кубка Италии. Команды в первом поединке победителя не определили.

Номинальные "гости" в первом тайме благодаря Луке Йовичу вышли вперёд. Он жее в первые минуты второго тайма удвоил счёт.

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Индзаги решил усилить матч заменами, но они не помогли. Напротив "Милан" забил третий гол в конце матча и снял все вопросы о проходе далее.

Третья победа в дерби в сезоне. "Интер" лишился шансов на требл, а "Милан" ждёт соперника. 24 апреля сыграют "Эмполи" и "Болонья".

Кубок Италии. Милан. "Сан-Сиро".

Интер – Милан 0:3

Голы: Йович (36, 49), Рейндерс (85)

Видеообзор матча:

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Интер (Милан) Кубок Италии Милан
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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