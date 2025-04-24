Сенсация в полуфинале. Интер – Милан 0:3. Видеообзор матча
Неожиданный результат
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" и "Милан" встречались в ответном матче кубка Италии. Команды в первом поединке победителя не определили.
Номинальные "гости" в первом тайме благодаря Луке Йовичу вышли вперёд. Он жее в первые минуты второго тайма удвоил счёт.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Индзаги решил усилить матч заменами, но они не помогли. Напротив "Милан" забил третий гол в конце матча и снял все вопросы о проходе далее.
Третья победа в дерби в сезоне. "Интер" лишился шансов на требл, а "Милан" ждёт соперника. 24 апреля сыграют "Эмполи" и "Болонья".
Кубок Италии. Милан. "Сан-Сиро".
Интер – Милан 0:3
Голы: Йович (36, 49), Рейндерс (85)
Видеообзор матча:
Популярное сейчас
- Кремль: Для "немедленного завершения войны" Украина должна вывести свои войска из 4 областей
- Выход Динамо в финал Кубка Украины потянул за собой гарантирование еврокубков для другого участника УПЛ
- В Кривом Роге горит тренировочная база Кривбасса. ВИДЕО
- С ассистом Зинченко. Ипсвич - Арсенал 0:4. Видео голов и обзор матча
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО