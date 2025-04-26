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АПЛ. Челси - Эвертон 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео (зарубеж)

Борьба за ЛЧ безумная

АПЛ. Челси - Эвертон 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Имея минимальное преимущество, "Челси" одерживает минимальную победу над "Эвертоном". Все решил гол Джексона в первом тайме. Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко отыграл весь поединок.

"Челси" сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ (60 очков). У "Эвертона" 14-я позиция и 38 зачетных пунктов.

АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Челси" - "Эвертон" 1:0

Гол: Джексон (27)

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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