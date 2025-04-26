АПЛ. Челси - Эвертон 1:0. Видео гола и обзор матча
Борьба за ЛЧ безумная
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Имея минимальное преимущество, "Челси" одерживает минимальную победу над "Эвертоном". Все решил гол Джексона в первом тайме. Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко отыграл весь поединок.
"Челси" сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ (60 очков). У "Эвертона" 14-я позиция и 38 зачетных пунктов.
АПЛ, 34-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
"Челси" - "Эвертон" 1:0
Гол: Джексон (27)
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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