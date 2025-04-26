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Бундеслига. Бавария - Майнц 3:0. Видео голов и обзор матча

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Бундеслига. Бавария - Майнц 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Бавария" постепенно идет к чемпионству. В очередном туре команда разгромила "Майнц". Мюнхенцы имели игровое преимущество, и благодаря мастерству превратили его в голы.

"Бавария" занимает первое место в таблице, имея 8 очков преимущества над "Байером“. До завершения чемпионата - 3 тура.

Бундеслига. 31-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария - Майнц 3:0

Голы: Сане 27, Олисе 40, Дайер 84

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Бавария (Мюнхен) Бундеслига Майнц
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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