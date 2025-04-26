Бундеслига. Бавария - Майнц 3:0. Видео голов и обзор матча
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Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Бавария" постепенно идет к чемпионству. В очередном туре команда разгромила "Майнц". Мюнхенцы имели игровое преимущество, и благодаря мастерству превратили его в голы.
"Бавария" занимает первое место в таблице, имея 8 очков преимущества над "Байером“. До завершения чемпионата - 3 тура.
Бундеслига. 31-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария - Майнц 3:0
Голы: Сане 27, Олисе 40, Дайер 84
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