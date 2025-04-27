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Серия А. Венеция - Милан 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)
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Тяжело, но 3 очка есть

Серия А. Венеция - Милан 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Милан" одерживает победу над "Венецией“ в рамках 34-го тура Серии А. Матч получился сложным для «россонери», но добыть положительный результат все же удалось.

Несмотря на добытые 3 очка, "Милан" остается на 9-м месте. «Венеция» до сих пор в зоне вылета (до спасительного места всего одно очко).

Серия А. 34-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Милан“ 0:2

Голы: Пулишич 5, С. Хименес 90+6

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Серия А Милан Венеция
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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