Серия А. Венеция - Милан 0:2. Видео голов и обзор матча

"Милан" одерживает победу над "Венецией“ в рамках 34-го тура Серии А. Матч получился сложным для «россонери», но добыть положительный результат все же удалось.

Несмотря на добытые 3 очка, "Милан" остается на 9-м месте. «Венеция» до сих пор в зоне вылета (до спасительного места всего одно очко).

Серия А. 34-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Милан“ 0:2

Голы: Пулишич 5, С. Хименес 90+6