Серия А. Венеция - Милан 0:2. Видео голов и обзор матча
Тяжело, но 3 очка есть
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Милан" одерживает победу над "Венецией“ в рамках 34-го тура Серии А. Матч получился сложным для «россонери», но добыть положительный результат все же удалось.
Несмотря на добытые 3 очка, "Милан" остается на 9-м месте. «Венеция» до сих пор в зоне вылета (до спасительного места всего одно очко).
Серия А. 34-й тур
Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"
"Венеция" - "Милан“ 0:2
Голы: Пулишич 5, С. Хименес 90+6
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Усик встретился с Паркером на вечере бокса. Фото
- Праздник красных карточек. Кто еще получил удаление в матче Кубка Испании
- Рексем – первая команда в английском футболе, которая три сезона подряд оформляет повышение в классе
- Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000