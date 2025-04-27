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АПЛ. Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Не удержали

АПЛ. Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В довольно ровном первом тайме между "Борнмутом" и "Манчестер Юнайтед" забить удалось хозяевам. После перерыва гости изо всех сил пытались отыграться.

Полная доминация команды Аморима во втором тайме принесла всего 1 гол на последних минутах матча. "Красные дьяволы" спасают для себя ничью. К тому же, играя заключительные полчаса в большинстве.

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

Стадион: Виталити Стедиум (Борнмут)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Борнмут - Манчестер Юнайтед 1:1

Удаление: Эванилсон (68)

Голы: Семенио (23), Гейлунн (90+6)

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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