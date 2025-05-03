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Отсрочка чемпионства. РБ Лейпциг - Бавария 3:3. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)
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Великолепный матч

Отсрочка чемпионства. РБ Лейпциг - Бавария 3:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Безумный поединок выдали "Лейпциг" и "Бавария" в очередном туре Бундеслиги. В случае победы мюнхенцы могли досрочно праздновать получение трофея.

Однако хозяева дали серьезный бой. После первого тайма "Лейпциг" вел со счетом 2:0. После перерыва команда Компани совершила камбэк, забив 3 мяча. Однако удержать результат не удалось - в компенсированное время соперник установил ничью.

"Бавария" не может праздновать чемпионство сегодня, однако это произойдет в следующих турах. Ведь для успеха "Байера" необходимы 3 их победы, 30+ забитых мячей и 3 поражения "Баварии"...

Бундеслига. 32-й тур

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг - Бавария 3:3

Голы: Шешко 11, Клостерманн 39, Поульсен 90+5 - Дайер 62, Олисе 63, Сане 83

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Бавария (Мюнхен) Бундеслига РБ Лейпциг
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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