Отсрочка чемпионства. РБ Лейпциг - Бавария 3:3. Видео голов и обзор матча

Безумный поединок выдали "Лейпциг" и "Бавария" в очередном туре Бундеслиги. В случае победы мюнхенцы могли досрочно праздновать получение трофея.

Однако хозяева дали серьезный бой. После первого тайма "Лейпциг" вел со счетом 2:0. После перерыва команда Компани совершила камбэк, забив 3 мяча. Однако удержать результат не удалось - в компенсированное время соперник установил ничью.

"Бавария" не может праздновать чемпионство сегодня, однако это произойдет в следующих турах. Ведь для успеха "Байера" необходимы 3 их победы, 30+ забитых мячей и 3 поражения "Баварии"...

Бундеслига. 32-й тур

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг - Бавария 3:3

Голы: Шешко 11, Клостерманн 39, Поульсен 90+5 - Дайер 62, Олисе 63, Сане 83