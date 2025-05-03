Отсрочка чемпионства. РБ Лейпциг - Бавария 3:3. Видео голов и обзор матча
Великолепный матч
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Безумный поединок выдали "Лейпциг" и "Бавария" в очередном туре Бундеслиги. В случае победы мюнхенцы могли досрочно праздновать получение трофея.
Однако хозяева дали серьезный бой. После первого тайма "Лейпциг" вел со счетом 2:0. После перерыва команда Компани совершила камбэк, забив 3 мяча. Однако удержать результат не удалось - в компенсированное время соперник установил ничью.
"Бавария" не может праздновать чемпионство сегодня, однако это произойдет в следующих турах. Ведь для успеха "Байера" необходимы 3 их победы, 30+ забитых мячей и 3 поражения "Баварии"...
Бундеслига. 32-й тур
Лейпциг, РБ Арена
РБ Лейпциг - Бавария 3:3
Голы: Шешко 11, Клостерманн 39, Поульсен 90+5 - Дайер 62, Олисе 63, Сане 83
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