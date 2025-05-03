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Серия А. Лечче - Наполи 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео (зарубеж)
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Один, но какой!

Серия А. Лечче - Наполи 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" одерживает непростую выездную победу над "Лечче“. Соперник дал хороший бой, поэтому гости должны быть довольны минимальным результатом.

Единственный гол забил со штрафного Распадори. Благодаря этим 3-м очкам неаполитанцы сохраняют отрыв от "Интера" в 3 балла.

Серия А. 35-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Наполи“ 0:1

Гол: Распадори 24

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Серия А Наполи Лечче
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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