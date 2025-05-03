Серия А. Лечче - Наполи 0:1. Видео гола и обзор матча
Один, но какой!
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Наполи" одерживает непростую выездную победу над "Лечче“. Соперник дал хороший бой, поэтому гости должны быть довольны минимальным результатом.
Единственный гол забил со штрафного Распадори. Благодаря этим 3-м очкам неаполитанцы сохраняют отрыв от "Интера" в 3 балла.
Серия А. 35-й тур
Лечче. "Виа Дель Маре"
"Лечче" - "Наполи“ 0:1
Гол: Распадори 24
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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