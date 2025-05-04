Примера. Реал - Сельта 3:2. Видео голов и обзор матча

Ровный матч между "Реалом" и "Сельтой" завершается победой мадридцев. Команда Анчелотти спокойно вела в 3 мяча, но в конце матча дважды пропустила.

Гостям так и не удалось сравнять, поэтому 3 очка остаются у "сливочных" Мадридский коллектив продолжает отставать от "Барселоны" на 4 зачетных пункта. "Сельта" занимает 7-е, еврокубковое место.

Примера. 34-й тур.

4 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Арбитр: Хиль Мансано

"Реал" - "Сельта“ 3:2

Голы: Гюлер 33, Мбаппе 39, 49 - Х. Родригес 69, Сведберг 76