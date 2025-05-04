Примера. Реал - Сельта 3:2. Видео голов и обзор матча
Наварили проблем
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Ровный матч между "Реалом" и "Сельтой" завершается победой мадридцев. Команда Анчелотти спокойно вела в 3 мяча, но в конце матча дважды пропустила.
Гостям так и не удалось сравнять, поэтому 3 очка остаются у "сливочных" Мадридский коллектив продолжает отставать от "Барселоны" на 4 зачетных пункта. "Сельта" занимает 7-е, еврокубковое место.
Примера. 34-й тур.
4 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Арбитр: Хиль Мансано
"Реал" - "Сельта“ 3:2
Голы: Гюлер 33, Мбаппе 39, 49 - Х. Родригес 69, Сведберг 76
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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