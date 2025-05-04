Бундеслига. Фрайбург - Байер 2:2. Видео голов и обзор матча
Поздравили Баварию с чемпионством
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Ничейный результат "Байера" в матче с "Фрайбургом" принес "Баварии" официальное чемпионство. Леверкузенцы проигрывали в 2 мяча, но в конце игры смогли сравнять счет.
"Байер" имеет гарантированное второе место по итогам текущего сезона. До завершения чемпионата - 2 тура.
Бундеслига. 32-й тур
Фрайбург, Европа Парк
Фрайбург - Байер 2:2
Голы: Эггештайн 44, Инкапье 48 (аг) - Виртц 82, Та 90+3
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Максимум - переходные матчи. Одна из команд УПЛ потеряла шансы на прямое спасение
- Френк Лэмпард об победе в последнем матче Чемпионшипа: Мы очень рады, что добрались до этого места
- Свитолина и Монфис наслаждаются ролью родителей и отдыхают с дочерью. Фото
- Вальядолид – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000