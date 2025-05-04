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Бундеслига. Фрайбург - Байер 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Поздравили Баварию с чемпионством

Бундеслига. Фрайбург - Байер 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Ничейный результат "Байера" в матче с "Фрайбургом" принес "Баварии" официальное чемпионство. Леверкузенцы проигрывали в 2 мяча, но в конце игры смогли сравнять счет.

"Байер" имеет гарантированное второе место по итогам текущего сезона. До завершения чемпионата - 2 тура.

Бундеслига. 32-й тур

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург - Байер 2:2

Голы: Эггештайн 44, Инкапье 48 (аг) - Виртц 82, Та 90+3

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Бундеслига Байер (Леверкузен) Фрайбург
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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