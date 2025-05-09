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Без сенсации. Будё/Глимт – Тоттенхэм 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Проход в полуфинал уже был подарком

Без сенсации. Будё/Глимт – Тоттенхэм 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Норвегии местный "Будё/Глимт" принимал "Тоттенхэм".

Много историй сопровождало этот матч, все хотели посмотреть на историческое событие. Надежда была, ведь в Англии норвежский коллектив забил гол и оставалось два гола.

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Первый тайм команды провели без голов. Во втором тайме фатальным стал промежуток с 60-й – 70-ю минуты, за который "Тоттенхэм" забил два гола и снял все вопросы.

В Норвегии чуда не произошло. Но полуфинал уже был сказкой и подарком. "Тоттенхэм" уверенно проходит в финал, в котором встретится с "Манчестер Юнайтед" 21 мая.

Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч

Будё/Глимт – Тоттенхэм 0:2

Голы: Соланке (63), Порро (69)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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