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Серия А. Лацио - Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Римляне сравняли в компенсированное время

Серия А. Лацио - Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Боевую ничью расписали "Лацио" и "Ювентус" в 36-м туре чемпионата Италии. Не слишком активный первый тайм заменил результативный второй.

После перерыва довольно быстро забил Коло Муани. Однако удаление Калюлю на 60 минуте позволило римлянам совершать навалы на ворота соперников. И лишь на последних минутах это принесло плоды - Весино спасает очко для команды.

"Лацио" и "Ювентус" имеют по 64 зачетных балла, занимая 5-е и 4-е места соответственно.

Серия А. 36-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Ювентус" 1:1

Голы: Весино 90+5 - Коло Муани 51

Удаление: Калюлю 60 (прямая красная)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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