Трубин имел чуток работы. Бенфика - Спортинг 1:1. Видео голов и обзор матча
Все решится в последнем туре
Фото: Бенфіка
Центральный поединок 33-го тура чемпионата Португалии победителя не выявил. "Бенфика" и "Спортинг" остаются с одинаковым количеством очков, а это значит, что судьба чемпионства решится в последнем туре.
Полный матч за хозяев отыграл украинский голкипер Анатолий Трубин. Вратарь отметился тремя сейвами.
Примейра. 33-й тур
Бенфика 1:1 Спортинг
Голы: Актюркоглу (63) - Тринкау (4)
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