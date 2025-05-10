Трубин имел чуток работы. Бенфика - Спортинг 1:1. Видео голов и обзор матча

Центральный поединок 33-го тура чемпионата Португалии победителя не выявил. "Бенфика" и "Спортинг" остаются с одинаковым количеством очков, а это значит, что судьба чемпионства решится в последнем туре.

Полный матч за хозяев отыграл украинский голкипер Анатолий Трубин. Вратарь отметился тремя сейвами.

Примейра. 33-й тур

Бенфика 1:1 Спортинг

Голы: Актюркоглу (63) - Тринкау (4)