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Трубин имел чуток работы. Бенфика - Спортинг 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Все решится в последнем туре

Трубин имел чуток работы. Бенфика - Спортинг 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Бенфіка

Новина українською

Центральный поединок 33-го тура чемпионата Португалии победителя не выявил. "Бенфика" и "Спортинг" остаются с одинаковым количеством очков, а это значит, что судьба чемпионства решится в последнем туре.

Полный матч за хозяев отыграл украинский голкипер Анатолий Трубин. Вратарь отметился тремя сейвами.

Примейра. 33-й тур

Бенфика 1:1 Спортинг

Голы: Актюркоглу (63) - Тринкау (4)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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