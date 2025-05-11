И гол Месси не помог. Интер Майами разгромно проиграл в MLS – ВИДЕО

В матче регулярного чемпионата MLS "Миннесота Юнайтед" дома принимала "Интер Майами". Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Два гола Миннесота забила до перерыва, на что Лионель Месси ответил точным ударом на старте второго тайма. Однако потом хозяева отличились еще дважды.

Это четвертое поражение для “геронов” в последних пяти матчах во всех турнирах.

Отметим, что полный матч в составе "Интера" сыграли Месси, Бускетс и Альба. Суарес в заявку на поединок не попал.

Сейчас подопечные Хавьера Маскерано идут на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференций. Отрыв от лидеров “Цинцинатти” и “Коламбус Крю” составляет четыре очка, но у “геронов” есть еще матч в запасе. “Миннесота” идет второй в Западной конференции.

"Миннесота Юнайтед" – "Интер Майами" 4:1

Голы: Хлонгване 32, Марканыч 45+2, Вейгандт 68 (авт.), Лод 70 – Месси 48