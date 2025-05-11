И гол Месси не помог. Интер Майами разгромно проиграл в MLS – ВИДЕО
Не слишком удачные времена у "геронов"
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче регулярного чемпионата MLS "Миннесота Юнайтед" дома принимала "Интер Майами". Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Два гола Миннесота забила до перерыва, на что Лионель Месси ответил точным ударом на старте второго тайма. Однако потом хозяева отличились еще дважды.
Это четвертое поражение для “геронов” в последних пяти матчах во всех турнирах.
Отметим, что полный матч в составе "Интера" сыграли Месси, Бускетс и Альба. Суарес в заявку на поединок не попал.
Сейчас подопечные Хавьера Маскерано идут на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференций. Отрыв от лидеров “Цинцинатти” и “Коламбус Крю” составляет четыре очка, но у “геронов” есть еще матч в запасе. “Миннесота” идет второй в Западной конференции.
"Миннесота Юнайтед" – "Интер Майами" 4:1
Голы: Хлонгване 32, Марканыч 45+2, Вейгандт 68 (авт.), Лод 70 – Месси 48
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