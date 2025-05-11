Серия А. Торино - Интер 0:2. Видео голов и обзор матча

"Интер" вторым составом переигрывает "Торино“. Соперник миланцев находится в середине таблицы - шансов на еврокубки или вылет нет. Отсутствие мотивации привело к третьему поражению в пяти последних матчах.

Кто пытался мешать "Интеру" играть - так это ливень. Из-за него даже приходилось отложить второй тайм на 20 минут. Словом, гости берут 3 очка и продолжат борьбу за чемпионство.

Серия А. 36-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Интер“ 0:2

Голы: Залевски 14, Асллани 49 (пен.)