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Завершили, имея 13 очков преимущества. Хоффенхайм - Бавария 0:4. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)
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На мажорной ноте

Завершили, имея 13 очков преимущества. Хоффенхайм - Бавария 0:4. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" разгромила "Хоффенхайм“ в последнем туре Бундеслиги. Полное игровое преимущество принесло 4 забитых мяча.

Мюнхенцы завершили сезон с 13-ю очками отрыва от ближайшего преследователя - "Байера".

Бундеслига. 34-й тур

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм - Бавария 0:4

Голы: Олисе 33, Киммих 53, Гнабри 80, Кейн 86

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Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Виктор Иванчук
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