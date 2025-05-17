Завершили, имея 13 очков преимущества. Хоффенхайм - Бавария 0:4. Видео голов и обзор матча
На мажорной ноте
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Бавария" разгромила "Хоффенхайм“ в последнем туре Бундеслиги. Полное игровое преимущество принесло 4 забитых мяча.
Мюнхенцы завершили сезон с 13-ю очками отрыва от ближайшего преследователя - "Байера".
Бундеслига. 34-й тур
Зинсхайм, Презеро Арена
Хоффенхайм - Бавария 0:4
Голы: Олисе 33, Киммих 53, Гнабри 80, Кейн 86
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Источник:Setanta Sports Football
Опубликовал: Виктор Иванчук
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