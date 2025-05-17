Прощание Алонсо. Майнц - Байер 2:2. Видео голов и обзор матча
Отменили 4 гола хозяев
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В заключительном туре Бундеслиги "Байер" сыграл вничью с "Майнцем". Хозяева отдавали все силы, чтобы переиграть прошлогоднего чемпиона, но в результате только ничья. Интересно, что арбитры отменили аж 4 гола "Майнца" из-за различных нарушений.
Хаби Алонсо покидает "Байер" с очередным рекордом - 34 матча подряд без поражений на выезде.
Бундеслига. 34-й тур
Майнц, Мева Арена
Майнц - Байер 2:2
Голы: Небель 35, Буркардт 63 (п) - Шик 49 (п), 54
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Источник:Setanta Sports Football
Опубликовал: Виктор Иванчук
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