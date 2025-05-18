Наконец-то гарантировали серебро. Арсенал - Ньюкасл 1:0. Видео гола и обзор матча

"Арсенал" одержал важную победу над "Ньюкаслом" в предпоследнем туре АПЛ. Она позволила гарантировать лондонцам серебряные медали и выход в Лигу чемпионов.

"Сороки" сейчас имеют третье место и 66 очков. У двух следующих команд столько же баллов, а за ними еще два коллектива, у которых на очко меньше.

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Арсенал" - "Ньюкасл" 1:0

Гол: Райс (55)