Наконец-то гарантировали серебро. Арсенал - Ньюкасл 1:0. Видео гола и обзор матча
Гол Райса принес победу
Фото: Арсенал
"Арсенал" одержал важную победу над "Ньюкаслом" в предпоследнем туре АПЛ. Она позволила гарантировать лондонцам серебряные медали и выход в Лигу чемпионов.
"Сороки" сейчас имеют третье место и 66 очков. У двух следующих команд столько же баллов, а за ними еще два коллектива, у которых на очко меньше.
АПЛ, 37-й тур
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
"Арсенал" - "Ньюкасл" 1:0
Гол: Райс (55)
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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