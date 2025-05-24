Опять красота от Антони. Бетис - Валенсия 1:1. Видео голов и обзор матча

"Бетис" и "Валенсия" провели свой последний матч сезона в рамках Ла Лиги. Счет открыли хозяева. Красивый гол в дальний угол удался звезде "Бетиса" Антони. Во втором тайме гости сравняли счет усилиями Алмейды и Мира.

"Летучие мыши" довольствуются итоговой 12-й позицией. "Зеленые" финишируют на шестом месте, которое выводит их в Лигу Европы. На следующей неделе "Бетис" ждет последний поединок сезона - финал Лиги конференций.

38-й тур Примеры.

Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Валенсия" 1:1

Голы: Антони, 40 - Мир, 75