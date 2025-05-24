Опять красота от Антони. Бетис - Валенсия 1:1. Видео голов и обзор матча
Приготовления к финалу ЛК
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Бетис" и "Валенсия" провели свой последний матч сезона в рамках Ла Лиги. Счет открыли хозяева. Красивый гол в дальний угол удался звезде "Бетиса" Антони. Во втором тайме гости сравняли счет усилиями Алмейды и Мира.
"Летучие мыши" довольствуются итоговой 12-й позицией. "Зеленые" финишируют на шестом месте, которое выводит их в Лигу Европы. На следующей неделе "Бетис" ждет последний поединок сезона - финал Лиги конференций.
38-й тур Примеры.
Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Валенсия" 1:1
Голы: Антони, 40 - Мир, 75
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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