Ла Лига. Жирона - Атлетико 0:4. Видео голов и обзор матча
Крапивцов и Цыганков не смогли ничего противопоставить бронзовому призеру
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Последний тур для "Жироны" завершился неудачно. Команда была разгромлена "Атлетико", который стал бронзовым призером чемпионата.
Весь поединок отыграли украинцы Владислав Крапивцов и Виктор Цыганков. Но уверенная игра мадридцев не оставила шансов. Все 4 гола были забиты во втором тайме. Хет-трик оформил Серлот.
38-й тур Примеры
Стадион: Жирона "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи"
Арбитр: Х. Мансано
"Жирона" - "Атлетико“ 0:4
Голы: Сорлот (68, 90, 90+3), Ленге (87)
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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