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Ла Лига. Жирона - Атлетико 0:4. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Крапивцов и Цыганков не смогли ничего противопоставить бронзовому призеру

Ла Лига. Жирона - Атлетико 0:4. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Последний тур для "Жироны" завершился неудачно. Команда была разгромлена "Атлетико", который стал бронзовым призером чемпионата.

Весь поединок отыграли украинцы Владислав Крапивцов и Виктор Цыганков. Но уверенная игра мадридцев не оставила шансов. Все 4 гола были забиты во втором тайме. Хет-трик оформил Серлот.

38-й тур Примеры

Стадион: Жирона "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи"

Арбитр: Х. Мансано

"Жирона" - "Атлетико“ 0:4

Голы: Сорлот (68, 90, 90+3), Ленге (87)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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