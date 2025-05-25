Ла Лига. Жирона - Атлетико 0:4. Видео голов и обзор матча

Последний тур для "Жироны" завершился неудачно. Команда была разгромлена "Атлетико", который стал бронзовым призером чемпионата.

Весь поединок отыграли украинцы Владислав Крапивцов и Виктор Цыганков. Но уверенная игра мадридцев не оставила шансов. Все 4 гола были забиты во втором тайме. Хет-трик оформил Серлот.

38-й тур Примеры

Стадион: Жирона "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи"

Арбитр: Х. Мансано

"Жирона" - "Атлетико“ 0:4

Голы: Сорлот (68, 90, 90+3), Ленге (87)