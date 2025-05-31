КМ. Гонконг - Манчестер Юнайтед 1:3. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Юнайтед" сыграл в Гонконге контрольный матч с местной сборной. Это второй и завершающий матч команды в рамках азиатского турне. Напомним, на днях англичане уступили сборной ASEAN All-Stars (0:1).

С Гонконгом коллектив Аморима также испытал проблемы. После первого тайма хозяева побеждали 1:0. Однако полная смена состава после перерыва позволила англичанам совершить камбэк, забив 3 гола.

Контрольный матч

30 мая 2025 года. Гонконг

Гонконг - "Манчестер Юнайтед" 1:3

"Манчестер Юнайтед": Хитон (Баиндир, 46) - Фредриксон (Мунро, 46), Эванс (Хэвен, 46), Куконки (Армер, 46, Твейтс, 74), Камасон (Диалло, 46), Каземиро (Флетчер, 27, Кольер, 46, Мурхаус, 74), Бруну Фернандеш (Маунт, 46), Амасс (Доргу, 46), Лейси (Коне, 27, Угарте, 46), Гарначо (Мейну, 46), Хойлунд (Оби, 46).

Голы: Джуниньо, 19 - Оби, 50, 82, Хэвен, 90+4