КМ. Гонконг - Манчестер Юнайтед 1:3. Видео голов и обзор матча
Снова нервировали фанов
Фото: Манчестер Юнайтед
"Манчестер Юнайтед" сыграл в Гонконге контрольный матч с местной сборной. Это второй и завершающий матч команды в рамках азиатского турне. Напомним, на днях англичане уступили сборной ASEAN All-Stars (0:1).
С Гонконгом коллектив Аморима также испытал проблемы. После первого тайма хозяева побеждали 1:0. Однако полная смена состава после перерыва позволила англичанам совершить камбэк, забив 3 гола.
Контрольный матч
30 мая 2025 года. Гонконг
Гонконг - "Манчестер Юнайтед" 1:3
"Манчестер Юнайтед": Хитон (Баиндир, 46) - Фредриксон (Мунро, 46), Эванс (Хэвен, 46), Куконки (Армер, 46, Твейтс, 74), Камасон (Диалло, 46), Каземиро (Флетчер, 27, Кольер, 46, Мурхаус, 74), Бруну Фернандеш (Маунт, 46), Амасс (Доргу, 46), Лейси (Коне, 27, Угарте, 46), Гарначо (Мейну, 46), Хойлунд (Оби, 46).
Голы: Джуниньо, 19 - Оби, 50, 82, Хэвен, 90+4
Популярное сейчас
- Его величество – финал Лиги Чемпионов. Что нужно знать о финальной игре ПСЖ против Интера
- Пари Сен-Жермен - Интер. Анонс и прогноз финала Лиги Чемпионов на 31.05.2025
- 1+1 от Зубкова, успех женской сборной Украины и новый тренер для Довбика? Главные новости за 30 мая
- Арендованный голкипер Александрии Ермаков рассказал, от чего зависит его будущее
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО