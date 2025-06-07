Квалификация ЧМ. Гибралтар - Хорватия 0:7. Видео голов и обзор матча
Второй тайм пошел забитыми мячами
Фото: Hrvatski nogometni savez
Сборная Хорватии не оставила шансов Гибралтару в матче квалификации Чемпионата мира. 7 голов без ответа - тотальный разгром.
Интересно, что 6 мячей из 7 были забиты во втором тайме. Соперник за весь матч так и не сумел попасть в створ ворот.
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Гибралтар - Хорватия 0:7
Голы: Пашалич (28), Будимир (30), Иванович (60, 63), Перишич (73), Крамарич (77, 79)
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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