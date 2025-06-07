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Квалификация ЧМ. Гибралтар - Хорватия 0:7. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Второй тайм пошел забитыми мячами

Квалификация ЧМ. Гибралтар - Хорватия 0:7. Видео голов и обзор матча

Фото: Hrvatski nogometni savez

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Сборная Хорватии не оставила шансов Гибралтару в матче квалификации Чемпионата мира. 7 голов без ответа - тотальный разгром.

Интересно, что 6 мячей из 7 были забиты во втором тайме. Соперник за весь матч так и не сумел попасть в створ ворот.

Отбор на Чемпионат мира 2026. Третий тур. Фару-Луле

Гибралтар - Хорватия 0:7

Голы: Пашалич (28), Будимир (30), Иванович (60, 63), Перишич (73), Крамарич (77, 79)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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