Квалификация ЧМ. Гибралтар - Хорватия 0:7. Видео голов и обзор матча

Сборная Хорватии не оставила шансов Гибралтару в матче квалификации Чемпионата мира. 7 голов без ответа - тотальный разгром.

Интересно, что 6 мячей из 7 были забиты во втором тайме. Соперник за весь матч так и не сумел попасть в створ ворот.

Отбор на Чемпионат мира 2026. Третий тур. Фару-Луле

Гибралтар - Хорватия 0:7

Голы: Пашалич (28), Будимир (30), Иванович (60, 63), Перишич (73), Крамарич (77, 79)