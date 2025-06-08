КМ. США - Турция 1:2. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Гол на первой минуте не помог
Фото: U.S. Soccer MNT
Хозяйка Чемпионата Мира 2026 приняла сборную Турции в рамках контрольного матча. Все голы были забиты в первом тайме. Гол от США на первой минуте не помог победить - турки взяли свое.
Это было третье подряд поражение американцев и третья подряд победа турок.
Контрольный матч
Ист Хартфорд
США - Турция 1:2
Голы: МакГлин (1) - Гюлер (24), Актюркоглу (27)
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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