КМ. США - Турция 1:2. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Хозяйка Чемпионата Мира 2026 приняла сборную Турции в рамках контрольного матча. Все голы были забиты в первом тайме. Гол от США на первой минуте не помог победить - турки взяли свое.

Это было третье подряд поражение американцев и третья подряд победа турок.

Контрольный матч

Ист Хартфорд

США - Турция 1:2

Голы: МакГлин (1) - Гюлер (24), Актюркоглу (27)