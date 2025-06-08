Лига наций. Германия - Франция 0:2. Видео голов и обзор матча

В матче за 3-е место Лиги наций сошлись сборные Германии и Франции. Команда Дешама забила по одному мячу в каждом тайме и забрала бронзу себе.

Несмотря на все старания немцев, все решила реализация. Сегодня у французов она была на высоте. Голами отметились Мбаппе и Олисе.

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Лига наций, матч за третье место

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Германия – Франция 0:2

Голы: Мбаппе 45, Олисе 84