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Лига наций. Германия - Франция 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)
Обновлено

За третье место

Лига наций. Германия - Франция 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче за 3-е место Лиги наций сошлись сборные Германии и Франции. Команда Дешама забила по одному мячу в каждом тайме и забрала бронзу себе.

Несмотря на все старания немцев, все решила реализация. Сегодня у французов она была на высоте. Голами отметились Мбаппе и Олисе.

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Лига наций, матч за третье место

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Германия – Франция 0:2

Голы: Мбаппе 45, Олисе 84

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex 66 (Кременчук)
08.06.2025 в 17:49
Невпізнавані німці, дуже важкі Фулькруг, Ундав, Дж.Та, Едеємі жаднючій, а ось Франція літає.......тому й рахунок на табло вже 0-2
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Комментарии 1
avatar
alex 66 (Кременчук)
08.06.2025 в 17:49
Невпізнавані німці, дуже важкі Фулькруг, Ундав, Дж.Та, Едеємі жаднючій, а ось Франція літає.......тому й рахунок на табло вже 0-2
Ответить
0
0

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