Лига наций. Германия - Франция 0:2. Видео голов и обзор матча
За третье место
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В матче за 3-е место Лиги наций сошлись сборные Германии и Франции. Команда Дешама забила по одному мячу в каждом тайме и забрала бронзу себе.
Несмотря на все старания немцев, все решила реализация. Сегодня у французов она была на высоте. Голами отметились Мбаппе и Олисе.
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Лига наций, матч за третье место
Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Германия – Франция 0:2
Голы: Мбаппе 45, Олисе 84
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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alex 66 (Кременчук)
08.06.2025 в 17:49
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