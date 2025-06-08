  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. КМ. Мексика - Швейцария 2:4. Видео голов и обзор матча

В тренде

КМ. Мексика - Швейцария 2:4. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Перестрелка

КМ. Мексика - Швейцария 2:4. Видео голов и обзор матча

Фото: Selección Nacional de México

Новина українською

В результативной контрольной игре сборная Мексики уступила Швейцарии. Гости из Европы лучше реализовали свои моменты.

11-го июня мексиканцы проведут спарринг с Турцией, швейцарцы сойдутся с США.

Контрольный матч. Солт-Лейк-Сити

Мексика - Швейцария 2:4

Голы: Хименес (51), Сепулведа (75) - Эмболо (20), Амдуни (64), Ндойе (71), Ридер (90)

По теме
yellow-arrow
Лига наций. Германия - Франция 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
КМ. США - Турция 1:2. Видео голов и обзор матча и обзор матча
yellow-arrow
Квалификация ЧМ. Гибралтар - Хорватия 0:7. Видео голов и обзор матча
Мексика Швейцария Контрольные матчи товарищеские матчи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости