КМ. Мексика - Швейцария 2:4. Видео голов и обзор матча
Перестрелка
Фото: Selección Nacional de México
В результативной контрольной игре сборная Мексики уступила Швейцарии. Гости из Европы лучше реализовали свои моменты.
11-го июня мексиканцы проведут спарринг с Турцией, швейцарцы сойдутся с США.
Контрольный матч. Солт-Лейк-Сити
Мексика - Швейцария 2:4
Голы: Хименес (51), Сепулведа (75) - Эмболо (20), Амдуни (64), Ндойе (71), Ридер (90)
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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