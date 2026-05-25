Бронза. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:3. Видеообзор матча
Закончили сезон на мажорной ноте
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" стал бронзовым призером АПЛ. В последнем туре команда уверенно разгромила "Брайтон", претендовавшего на Лигу Европы.
Бруну Фернандеш в этой игре побил рекорд по ассистам в АПЛ в одном сезоне - 21-й ассист на его счету.
"Манчестер Юнайтед" выходит в Лигу чемпионов, а "Брайтон" финиширует на 8-м месте и идет в Квалификацию Лиги конференций.
АПЛ. 30-й тур
"Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" 0:3
Голы: Доргу (33), Мбемо (44), Фернандеш (48)
