Из архива ФИФА. Трансляция финала ЧМ-1998 Франция - Бразилия

Пандемия коронавируса вынудила миллионы футбольных болельщиков по всему миру находиться дома в самоизоляции или в карантине. Конечно, можно временно переключиться на фильмы, книги или видеоигры, но все же футбольным фанатам хватает их любимого развлечения – просмотра футбольных матчей в прямой трансляции и ощущения единства со всем миром.

ФИФА объявил о том, что пойдет навстречу болельщикам и “вернет футбол домой”, открыв свой видеоархив. Начиная с 21 марта на сайте FIFA.com и на канале ФИФА в YouTube будут показываться повторы самых незабываемых матчей из истории Кубка мира. ФИФА сам предложил болельщикам выбрать игру, которую они хотят посмотреть. В данный момент идет голосование о выборе матча с ЧМ-2014: Испания – Нидерланды, Бразилия – Колумбия (четвертьфинал) или Германия – Аргентина (финал).

