Из архива ФИФА. Трансляция финала ЧМ-1998 Франция - Бразилия

Пандемия коронавируса вынудила миллионы футбольных болельщиков по всему миру находиться дома в самоизоляции или в карантине. Конечно, можно временно переключиться на фильмы, книги или видеоигры, но все же футбольным фанатам хватает их любимого развлечения – просмотра футбольных матчей в прямой трансляции и ощущения единства со всем миром.

ФИФА объявил о том, что пойдет навстречу болельщикам и “вернет футбол домой”, открыв свой видеоархив. Начиная с 21 марта на сайте FIFA.com и на канале ФИФА в YouTube будут показываться повторы самых незабываемых матчей из истории Кубка мира. ФИФА сам предложил болельщикам выбрать игру, которую они хотят посмотреть. В данный момент идет голосование о выборе матча с ЧМ-2014: Испания – Нидерланды, Бразилия – Колумбия (четвертьфинал) или Германия – Аргентина (финал).

Немного опережая данное событие, мы предлагаем обратиться к легендарным матчам Кубка мира, которые уже доступны на официальном канале ФИФА и посмотреть сегодня финал ЧМ-1998 Бразилия – Франция.

Это был первый Чемпионат мира эпохи Зеппа Блаттера, первый Чемпионат мира, состоящий из 32 команд, первый Чемпионат мира, в котором действовало правило золотого гола.

ЧМ-1998 подарил много незабываемых моментов: это гол Майкла Оуэна и удаление Дэвида Бекхэма в матче с Аргентиной, фантастический мяч “нелетучего голландца” Денниса Бергкампа, сенсационная Хорватия с Шукером, Просинечки и Биличем, занявшая третье место. Но самое главное финал – и здесь была своя драма.

Бразилия в тот момент была действующим чемпионом мира, а ее лидером был Феномен. Нападающий Луиш Назариу де Лима Роналду по-праву получил это прозвище, поскольку в свои 21 был на тот момент лучшим футболистов планеты. Бразилия была фаворитом перед матчем с Францией, которая с трудом вышла в финал, но перед самой игрой у Роналду неожиданно случился приступ. Тренер Марио Загалло принял логичное решение отстранить его от матча, но за 72 минуты до старта финала имя Роналдо неожиданно оказалось в ростере бразильцев. В итоге он провел слабый матч, а героем финала стал Зинедин Зидан, забивший два гола головой. Для Франции это была первая победа на Мундиале.