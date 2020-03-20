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Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Из архива ФИФА. Бразилия - Германия 1:7

Чемпионат мира FIFA
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Видео полного полуфинала Чемпионата мира-2014

Из архива ФИФА. Бразилия - Германия 1:7
UA-Футбол
Новина українською

FIFA предлагает футбольным зрителям вместе смотреть самые выдающиеся матчи в истории Чемпионата мира. Первый “сеанс” в рамках акции #WorldCupAtHome состоится завтра. Футбольные болельщики проголосовали за матч Нидерланды – Испания с Мундиаля-2014. Трансляция начнется завтра в 16:00 на официальном YouTube канале FIFATV.

А сегодня вечером мы предлагаем посмотреть “Минейрасо”, знаменитый полуфинал ЧМ-2014 между Бразилией и Германией.

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В статье: ЧМ-2014 Национальная сборная Германии Национальная сборная Бразилии
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