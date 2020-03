Из архива ФИФА. Бразилия - Германия 1:7

FIFA предлагает футбольным зрителям вместе смотреть самые выдающиеся матчи в истории Чемпионата мира. Первый “сеанс” в рамках акции #WorldCupAtHome состоится завтра. Футбольные болельщики проголосовали за матч Нидерланды – Испания с Мундиаля-2014. Трансляция начнется завтра в 16:00 на официальном YouTube канале FIFATV.

15:00 CET

Saturday 21 March 2020

Join us as we take you back to a #WorldCup stunner in Salvador: ????????Spain v Netherlands????????



