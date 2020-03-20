Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Из архива ФИФА. Бразилия - Германия 1:7
Видео полного полуфинала Чемпионата мира-2014
FIFA предлагает футбольным зрителям вместе смотреть самые выдающиеся матчи в истории Чемпионата мира. Первый “сеанс” в рамках акции #WorldCupAtHome состоится завтра. Футбольные болельщики проголосовали за матч Нидерланды – Испания с Мундиаля-2014. Трансляция начнется завтра в 16:00 на официальном YouTube канале FIFATV.
#WorldCupAtHome: The first game— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 20, 2020
15:00 CET
Saturday 21 March 2020
FIFATV on YouTube
Join us as we take you back to a #WorldCup stunner in Salvador: ????????Spain v Netherlands????????
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А сегодня вечером мы предлагаем посмотреть “Минейрасо”, знаменитый полуфинал ЧМ-2014 между Бразилией и Германией.