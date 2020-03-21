Акценты. Почему Марадоне все еще нет равных в футболе? Пеле и Месси отдыхают

Начнем с того, чем принято заканчивать в ваших комментариях. Дескать, их нельзя сравнивать, футбол в разное время был разным, и бла-бла-бла. Так вот, сравнивать можно. Не уверен, что обязательно нужно, но можно наверняка. Если только говорить не об индивидуальных качествах игрока и не тупо о количестве завоеванных им титулов, а о его значении для команды.

Как ни крути, а футбол – командная игра. Поэтому любую, даже самую уникальную личность в нем следует рассматривать сквозь призму командных достижений. Никто не знает, чем закончилось бы личное состязание трех королей футбола, играй они в одно время. Но есть совершенно четкий критерий определения степени их вклада в командный результат, и о нем пойдет речь ниже.

Внимание, Юрич садится на любимого конька! Но прежде, чем вскочить в седло, считает своим долгом предупредить: есть три кита, и больше ни черта! Обращаю особое внимание на то, что, когда спрашивают признанных футбольных авторитетов, за редким исключением, они сравнивают только эту тройку. И никаких вам Зиданов, РоналдО и РоналдУ, иже с ними. Это придумал не я.

Акцент первый – клубы. Где играл дедушка Пеле? В бразильском "Сантосе" и американском "Космосе". Ну, последний можно не считать: там в 70-е годы прошлого века доигрывали звездные "пенсионеры", да и чемпионат САФЛ был таким себе экзотическим турнирчиком для гурманов.

С "Сантосом" Пеле был пятикратным чемпионом Бразилии и дважды выигрывал Кубок Либертадорес (при этом следует помнить, что в нем участвовали команды десяти стран). Без Пеле – после него "Сантос" становился лучшим в Бразилии еще трижды, и однажды – лучшим на континенте.

Где играл юноша Месси? Известно где – с детства за "Барселону". С нею он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды завоевывал Кубок европейских чемпионов. До Месси "Барселона" была чемпионом Испании еще 16 раз, да и Кубок чемпионов ей тоже покорялся.

Где играл "жирный наркоман" Марадона? Ой, где он только не играл… Но больше всего матчей он провел в футболке "Наполи", поэтому корректно будет сравнить с "Барселоной" и "Сантосом" именно этот клуб. Достижения, на первый взгляд, скромнее: лишь двукратный чемпион Италии и обладатель Кубка УЕФА.

Но что они значили для Неаполя? Ни до, ни после Марадоны за почти столетнюю историю клуба таких успехов "Наполи" не знал, и до сих пор не знает. Точка и ша.

Отдельно упомяну о том, что наиболее известными игроками "Наполи" эры Марадоны были итальянцы Феррара, Баньи и Де Наполи, бразильцы Карека и Алемао. Ни один из них не делал погоды в сборной своей страны. А чемпионат Италии в то время был сильнейшим в мире по составам клубов.

Где Пеле и Месси, где? У первого тоже были, возможно, не самые звездные партнеры, но и чемпионат Бразилии, при всем уважении, не был меккой для лучших игроков всего мира. О втором уже просто умолчим, ибо "Барса", сама по себе – вариант сборной мира.

Акцент второй – сборные. Пеле – трехкратный чемпион мира. Но и после него бразильцы дважды брали Кубок мира. К тому же, его партнерами в тех командах были Джалма и Нилтон Сантосы, Диди, Загало, Гарринча, Вава, Амарилдо, Карлос Альберто, Клодоальдо, Жерсон, Жаирзиньо, Тостао, Ривелино – это лишь самые громкие из фамилий, которые знали наизусть.

Ярчайшим подтверждением того, что Пеле не был незаменим, стал Кубок мира-1962, когда после его тяжелой травмы бремя лидерства в плей-офф органично было перенесено на плечи Гарринчи и Амарилдо. И фактически этот турнир был выигран уже в отсутствие Пеле.

Месси – так по сей день и ни разу не чемпион мира. Хотя его партнерами в трех Мундиалях были такие футболисты, как Ди Мария, Верон, Маскерано, Макси Родригес, Игуаин, Тевес, Агуэро, Гарай, Демикелис, Рохо, Лавесси, Отаменди… Но надежды болельщиков сборной Аргентины так и остались надеждами. "Атомная блоха" не прыгнула на высшую ступень: харизмы не достает.

Последним триумфом Аргентины так и остается 1986 год – победа команды имени Диего Армандо. А если учесть, что предыдущий ее титул чемпионов мира принято подвергать сомнению из-за некоторых перипетий турнира, проходившего в Аргентине в период правления военной хунты, то этот, "марадонский", одновременно является и самым значительным. А других не было.

Кого же мы можем вспомнить из того "золотого" состава? Лично я, если без подсказок, Руджери, Бурручагу и Вальдано. Первый помнится столпом обороны, но услышал я о нем только непосредственно во время ЧМ. Второй больше запомнился по играм за "Нант" против наших команд в еврокубках. Ну, Вальдано – это, пожалуй, таки-да. Остальные – фамилии и фамилии…

При том, что совершенно точно больше громких на то время имен было в составах Италии, Бельгии, Франции, Бразилии, Испании, ФРГ, Дании, Польши, Англии, ну и, наверное, все-таки СССР. А ведь через четыре года Марадона приедет на Мундиаль с еще менее "звездным" составом (навскидку вспоминаются лишь Каниджа и Гойкоэчеа), и едва не выиграет вновь!!!

О чем мы говорим вообще?

Акцент третий – моралитэ. В этом месте я всегда плачу. Поскольку тут неизбежно вступает хор поборников фэйр-плей в футболе. Они никогда не простят Марадоне "руку божью", а при желании наковыряют еще воз и маленькую тележку его грехов и грешков. Да, грешен. Да, жулик. Да, клоун, в конце концов. Но зато мой друг лучше всех играет блюз.

Здесь не будет сравнений с Пеле и Месси – все очевидно в их пользу. Здесь не будет оправданий для Марадоны – нет ему индульгенций. Хочу лишь заметить, что будь на его месте в том памятном четвертьфинале условный Линекер (забей он гол рукой, пусть даже рефлекторно, и самое главное – засчитай рефери этот мяч), ой, не факт что он исполнил бы нам Игоря Нетто…

Мы можем только предполагать, как поступил бы другой на месте Марадоны. И точно так же – как развивались бы события в матче, не будь этот гол засчитан. Никто не знает, смогла бы выиграть Англия? Фактом же остается потрясающий слаломный рейд Диего, в результате которого был забит второй мяч. И который был почти повторен в полуфинале с Бельгией. На таком уровне!

Что я хочу здесь сказать? Ни в коем случае не обеляя, таки-да, подлый поступок игрока, хочу напомнить: мы говорим не об этом. Нет сомнений в том, каких эпитетов заслуживает человек Марадона. Но футболист Марадона доказал все и всем. Даже если некоторые и отказываются это признать.

И, на сегодняшний день, еще никто в этом мире не оказал настолько же определяющего воздействия на историю и отдельного клуба, и сборной страны. Тем или иным образом, так или иначе. Пеле и Месси здесь отдыхают. А Роналды с Зиданами покуривают в сторонке…

И да, как всегда, это было сугубо личное мнение автора.