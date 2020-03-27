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Друг Месси: Если Лионель не выиграет чемпионат мира, то футбол – несправедлив
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Голкипер "Пачуки" Оскар Устари является товарищем капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси – 33-летний вратарь поделился мнением о выступлениях Лео за "альбиселесте". Цитирует Оскара Goal.com со ссылкой на Sport.es.
"Если Месси не выиграет чемпионат мира, то футбол – несправедлив. Не нужно ставить под вопрос то, как Месси отдается в играх за сборную. Настоящая чепуха! Я видел, как он плакал словно ребенок из-за того, что происходило со сборной. Очень сложно встать на его место".
"Я помню, как после Кубка Америки-2011, когда я восстанавливался от серьезной травмы, то приехал, чтобы увидеться с Месси после проигрыша. Я никогда не видел его таким… Подавленным".