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Друг Месси: Если Лионель не выиграет чемпионат мира, то футбол – несправедлив

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Друг Месси: Если Лионель не выиграет чемпионат мира, то футбол – несправедлив
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Голкипер "Пачуки" Оскар Устари является товарищем капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси – 33-летний вратарь поделился мнением о выступлениях Лео за "альбиселесте". Цитирует Оскара Goal.com со ссылкой на Sport.es.

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"Если Месси не выиграет чемпионат мира, то футбол – несправедлив. Не нужно ставить под вопрос то, как Месси отдается в играх за сборную. Настоящая чепуха! Я видел, как он плакал словно ребенок из-за того, что происходило со сборной. Очень сложно встать на его место".

"Я помню, как после Кубка Америки-2011, когда я восстанавливался от серьезной травмы, то приехал, чтобы увидеться с Месси после проигрыша. Я никогда не видел его таким… Подавленным".

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В статье: Лионель Месси Чемпионат Мира Оскар Устари Пачука (Пачука-де-Сото)
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (3)
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DMiT75 (Донецк)
27.03.2020 в 11:06
В жизни вообще много несправедливости, так почему же футбол должен быть более справедливым ?
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Инспектор ( )
27.03.2020 в 10:58
А кто знает, может в этом и справедливость
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Elektrikc (Львів)
27.03.2020 в 10:40
Для початку хоча б, Копа Америка...
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