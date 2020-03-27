Друг Месси: Если Лионель не выиграет чемпионат мира, то футбол – несправедлив

Голкипер "Пачуки" Оскар Устари является товарищем капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси – 33-летний вратарь поделился мнением о выступлениях Лео за "альбиселесте". Цитирует Оскара Goal.com со ссылкой на Sport.es.

"Если Месси не выиграет чемпионат мира, то футбол – несправедлив. Не нужно ставить под вопрос то, как Месси отдается в играх за сборную. Настоящая чепуха! Я видел, как он плакал словно ребенок из-за того, что происходило со сборной. Очень сложно встать на его место".