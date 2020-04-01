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"Я чемпион мира – довольно неплохо для карта". Жиру ответил на дерзкие сравнения Бензема

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Наконец-то, Оливье!

"Я чемпион мира – довольно неплохо для карта". Жиру ответил на дерзкие сравнения Бензема
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Нападающий лондонского "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал слова форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, который сравнил себя с бывшим партнером по главной команде страны и сказал, что "не нужно путать Формулу-1 с картом". Цитирует Оливье Be Soccer.

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"Люди говорят, что нельзя сравнивать болид Формулы-1 с картом. Единственное, что могу сказать по этому поводу – это то, что я чемпион мира. Довольно неплохо для карта".

С 2015 года главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызывает в команду Бензема. Причина – причастность Карима к шантажу полузащитника Матье Вальбуэна интимным видео. Жиру стал чемпионом мира в составе "триколор" в 2018 году.

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В статье: Франция Карим Бензема Оливье Жиру Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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Источник:
Be Soccer

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