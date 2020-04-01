"Я чемпион мира – довольно неплохо для карта". Жиру ответил на дерзкие сравнения Бензема

Нападающий лондонского "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал слова форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, который сравнил себя с бывшим партнером по главной команде страны и сказал, что "не нужно путать Формулу-1 с картом". Цитирует Оливье Be Soccer.

"Люди говорят, что нельзя сравнивать болид Формулы-1 с картом. Единственное, что могу сказать по этому поводу – это то, что я чемпион мира. Довольно неплохо для карта".

С 2015 года главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызывает в команду Бензема. Причина – причастность Карима к шантажу полузащитника Матье Вальбуэна интимным видео. Жиру стал чемпионом мира в составе "триколор" в 2018 году.