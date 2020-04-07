Россия и Катар получили чемпионаты мира по футболу благодаря взяткам

Вчера, 6 апреля, Американская федеральная прокуратура впервые обвинила бывших футбольных функционеров из нескольких стран в получении взяток от России и Катара. Эти страны добивались и получили право на проведение чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах.

Согласно обвинительному заключению, бывший вице-президент ФИФА из Тринидада и Тобаго Джек Уорнер получил от России 5 миллионов долларов через сеть подставных компаний. Часть этих средств выплатили американские фирмы, которые представляли интересы России при подготовке к чемпионату мира. Бывший член исполнительного комитета ФИФА от Гватемалы Рафаэль Сальгеро обвиняется в получении 1 миллиона долларов за голосование за предоставление России прав на проведение чемпионата. Аргентинцу Хулио Грондони, парагвайцу Николасу Леосу и бразильцу Рикардо Тейшейре выдвинуты обвинения в получении взяток от Катара, отмечает Радио Свобода.

Процесс голосования в 2010 году сопровождала серия скандалов и расследований. Россия взяла верх в борьбе с Англией и совместными заявками Нидерландов и Бельгии, Испании и Португалии. Катар опередил в борьбе за право принимать мировое первенство Соединенные Штаты.

Эти результаты сразу же вызвали подозрения. Более половины участников голосования, среди которых и президент ФИФА Зепп Блаттер, стали объектами различных обвинений. Блаттер впоследствии был отстранен от должности президента после расследования, которое было проведено комитетом ФИФА по этическим вопросам. Другие фигуранты дела стали объектами обвинений по делам о продаже прав на трансляцию игр чемпионата и были вынуждены уйти в отставку.

Нынешние официальные обвинения являются первыми, в которых утверждается, что Россия и Катар получили право на проведение чемпионатов мира по футболу, подкупив чиновников ФИФА.