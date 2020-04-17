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Матерацци: Зидана защищали, а меня терзали, хотя должны были целовать землю, по которой я ходил

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Марко – последний, кто умрет от скромности

Матерацци: Зидана защищали, а меня терзали, хотя должны были целовать землю, по которой я ходил
Новина українською

Экс-защитник "Интера" и сборной Италии Марко Матерацци рассказал о реакции итальянцев на инцидент с Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006. Цитирует Марко Football Italia.

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"Зидана во Франции защищали, а меня терзали мои же соотечественники. Не могу назвать их настоящими итальянцами. Я патриот, всегда защищаю цвета своей страны. Их критика ранила меня сильнее всего после победы на чемпионате мира. Люди, которые видели, как я сравнял счет в финале ЧМ, должны целовать землю, по которой я ходил".

На 110-й минуте финала ЧМ-2006 Зинедин Зидан боднул в грудь Марко Матерацци и получил красную карточку, после которой завершил спортивную карьеру. Итальянец за этот эпизод получил штраф в 5000 швейцарских франков и двухматчевую дисквалификацию.

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В статье: Зинедин Зидан ЧМ-2006 Марко Матерацци
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (3)
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vs-vorota (Alexandriya)
17.04.2020 в 09:29
Итальянцы такие, вспомните молодёжку нашу с итальянцами.
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0
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Инспектор ( )
17.04.2020 в 09:16
(М)удак
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0
oda1979 (Запорожье)
17.04.2020 в 09:07
Костолом хренов
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+1
0


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