Матерацци: Зидана защищали, а меня терзали, хотя должны были целовать землю, по которой я ходил

Экс-защитник "Интера" и сборной Италии Марко Матерацци рассказал о реакции итальянцев на инцидент с Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006. Цитирует Марко Football Italia.

"Зидана во Франции защищали, а меня терзали мои же соотечественники. Не могу назвать их настоящими итальянцами. Я патриот, всегда защищаю цвета своей страны. Их критика ранила меня сильнее всего после победы на чемпионате мира. Люди, которые видели, как я сравнял счет в финале ЧМ, должны целовать землю, по которой я ходил".

На 110-й минуте финала ЧМ-2006 Зинедин Зидан боднул в грудь Марко Матерацци и получил красную карточку, после которой завершил спортивную карьеру. Итальянец за этот эпизод получил штраф в 5000 швейцарских франков и двухматчевую дисквалификацию.