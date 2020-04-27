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Судья финала ЧМ-1990: Марадона грязно матерился во время гимна и назвал меня вором

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Диего Армандо – в своем репертуаре

Судья финала ЧМ-1990: Марадона грязно матерился во время гимна и назвал меня вором
Новина українською

Бывший арбитр Эдгардо Кодесаль, который работал на решающем матче чемпионата мира 1990 года между сборными ФРГ и Аргентины, рассказал о поведении легенды "альбиселесте" Диего Марадоны. Цитирует Кодесаля Goal.com со ссылкой на Tirando Paredes.

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"Я мог удалить Марадону еще до того, как матч начался. Он грязно матерился во время гимна. Затем, когда я решил удалить Монсона, он подбежал ко мне и сказал, что я вор и нахожусь на зарплате у ФИФА. Я видел, как Марадона творил на поле выдающиеся вещи и как его колено опухло из-за жестких подкатов. Как игрок он был лучшим, но как человек он был неприятным и одним из худших, кого мне доводилось встречать".

В финале ЧМ-1990 в составе аргентинцев были удалены 2 футболиста. Судьбу матча решил пенальти, который назначили в их ворота в конце поединка. Немцы забили и одержали победу со счетом 1:0.

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В статье: Аргентина Диего Марадона ЧМ-1990
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Источник:
Goal.com

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cavo37
27.04.2020 в 13:04
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