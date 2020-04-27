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Судья финала ЧМ-1990: Марадона грязно матерился во время гимна и назвал меня вором
Диего Армандо – в своем репертуаре
Бывший арбитр Эдгардо Кодесаль, который работал на решающем матче чемпионата мира 1990 года между сборными ФРГ и Аргентины, рассказал о поведении легенды "альбиселесте" Диего Марадоны. Цитирует Кодесаля Goal.com со ссылкой на Tirando Paredes.
"Я мог удалить Марадону еще до того, как матч начался. Он грязно матерился во время гимна. Затем, когда я решил удалить Монсона, он подбежал ко мне и сказал, что я вор и нахожусь на зарплате у ФИФА. Я видел, как Марадона творил на поле выдающиеся вещи и как его колено опухло из-за жестких подкатов. Как игрок он был лучшим, но как человек он был неприятным и одним из худших, кого мне доводилось встречать".
В финале ЧМ-1990 в составе аргентинцев были удалены 2 футболиста. Судьбу матча решил пенальти, который назначили в их ворота в конце поединка. Немцы забили и одержали победу со счетом 1:0.
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