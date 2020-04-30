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Член исполкома УЕФА – про влияние пандемии на ЧМ-2022 и завершение ЛЧ и ЛЕ в августе
Тут бы ЕВРО для начала провести…
Ларс-Кристер Ульссон из исполнительного комитета УЕФА заявил, что пандемия коронавирусной инфекции может затронуть проведение чемпионата мира 2022 года в Катаре. Цитирует Ульссона Reuters и ESPN. Напомним, форум пройдет с 21 ноября по 21 декабря указанного года.
"Думаю, пандемия будет влиять на футбол еще 2-3 года. Если ситуация будет развиваться еще более серьезно, чем сейчас, то возникнет проблема с международным календарем. Некоторые чемпионаты переносят с одного года на другой, а затем в середине европейского сезона еще и должен пройти ЧМ в Катаре – придется сжимать график внутренних и международных турниров".
"Завершение Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе? Такой шаг позволит гарантировать целостность текущего сезона в рамках международных соревнований. Мы примем решение по этому поводу в конце мая. В противном случае, мы не успеем сжать календарь и отобрать клубы на следующий сезон".
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