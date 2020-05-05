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Насри: Я не люблю прагматиков вроде Дешама, но рад, что Франция выиграла ЧМ – не злюсь и не завидую
Самир пролетел мимо форума
Полузащитник "Андерлехта" Самир Насри раскритиковал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, но смягчил свое заявление гордостью за страну в прямом эфире Instagram. Цитирует французского хавбека RMC Sport.
"Ничего не имею против Дидье Дешама. Я уважаю его как бывшего игрока и тренера. У меня просто есть право не любить его стиль игры. Сборная Франции точно может играть гораздо лучше с тем составом, что у нее есть. Это не критика в адрес Дешама – мне безразлично все, что с ним связано".
"Он не захотел брать меня на ЧМ-2018, я решил достойно уйти и закончить карьеру в сборной. Очень рад, что Франция выиграла форум, не злюсь и не завидую. Дешам выигрывал везде, куда приходил – нельзя это забывать. Но я отождествляю себя с такими специалистами, как Блан, Сампаоли, Гвардиола, Бьелса или Венгер. Я не люблю прагматиков вроде Дешама".