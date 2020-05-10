Конец совка, Камерун с танцами Роже Миллы и стареющий Марадона. ЧМ-90 был волшебным

Мы в UA-Футбол продолжаем рассказывать читателям о знаковых матчах в жизни каждого из нас: авторы и редакторы вспоминают атмосферу первого знакомства с футболом через телевизор или прямо на стадионе. Предлагаем и вам проникнуться духом прошлого, а в комментариях вы всегда можете поделиться своими воспоминаниями о важных для вас футбольные события в истории. Сегодня - про Чемпионат мира 1990.

Наверное, вот так сразу, с наскока, тяжело сказать, какой именно матч стал той самой отправной точкой, после которой я вдруг понял, что футбол - это та игра с мячом, с которой так или иначе будет связана вся моя жизнь.

Пожалуй, для меня это был даже не матч, а целый турнир - далекий ЧМ-90, когда 10-летний пацан увидел по телевизору не просто игру, а некое настоящее, волшебное действо.

Нет, конечно я и до этого посматривал кое-какие матчи по ТВ, которые, впрочем, в силу возраста смутно отложились в памяти. Да, я гонял с такими же пацанами мяч во дворе да на продленке в школе (хотя нынче, наверное, молодежь и не знает, что это такое), однако футбола, как такового, в голове тогда еще не было.

Но вот однозначно, именно тот итальянский чемпионат тогда произвел настоящий фурор. Вдруг перевернул с ног на голову понятие футбола, как не просто пинание мяча в свободное время, а как Игра с большой буквы, сопутствующее ей шоу, и понятие того, что в нее играют по всему миру, причем играют по-разному.

Отдельной строкой нужно отметить, что именно тот турнир был показан по ТВ, еще совковому, чтобы вы понимали, ТВ. Тогда неискушенному советскому зрителю был показан антураж большого футбола в виде креативной заставки и минуточку, рекламы официальных спонсоров чемпионата. Которую смотрели с не меньшим интересом, чем сами матчи.

Тогда все это было "впервые и вновь", и матчи чемпионата, особенно поначалу, смотрели целыми семьями. Обычно в те времена в среднестатистической семье строителей светлого будущего был только один "ящик", выбора каналов почти никакого, и поэтому мужская часть с боями отбивала заветный прибор, ну а прекрасной половине человечества приходилось смотреть футбол за неимением выбора.

Даже моя мама, от футбола всегда отдаленная, но с удивлением смотрела на взорвавшую тот турнир сборную Камеруна, которая в матче открытия с двумя удалениями в составе и после кривоватого гола Омам Биика, обыграла действующих чемпионов аргентинцев с Марадоной (1:0). Тогда все было еще не так сложно с равенством и братством, поэтому фраза мамы, что "ребята, которые только вчера слезли с дерева, но обыграли чемпионов мира" вызывала улыбку, а не судебные преследования.

Наверно именно камерунцы с зажигательными танцами 38-летнего (!!!) на тот момент Роже Миллы стали главным прорывом, играя в свою, непонятную, зачастую грубую из-за недостатка техники игру, но добрались до четвертьфинала, где чуть не прибили англичан (2:3). Почти… Так как африканцам аукнулась та же проблема с нарушениями, из-за которых Камерун и пропустил два гола с пенальти, проиграв родоначальникам в дополнительное время.

Ну а в финале тогда встретились чемпион-86 Аргентина со стареющим Марадоной, который хоть много на том турнире не забивал, но вместе с Каниджей все-таки затянул свою команду в финал, и немцы (на тот момент еще западные).

Конечно, финал вышел скучным, с единственным голом Бреме на 85-й минуте с пенальти, но общего впечатления от турнира он не испортил.

Турнир, который для меня был прорывом, который дал понять 10-летнему пацану, что футбол многолик и эмоционален: от слез радости до слез горя. Что футбол порой нуден, как Аргентина и Германия в финале, а порой зажигателен и эмоционален, как танцы Роже Миллы с Камеруном, которые показали лучшую игру африканских сборных в истории. Что футбол разный во всех смыслах.

Конечно, дальше по течению жизни тоже были эмоции, футбольные, и не только. Распад совка, первые относительно успешные матчи сборной Украины, создание Лиги чемпионов, когда в группах еще не было проходных матчей, прорыв "Динамо" Лобановского в Европе, Украина на ЧМ-2006. Все это также отложилось в моем личном восприятии футбола, заняло свои лучшие полочки в памяти.

Но это были уже совсем другие истории, так как первым, краеугольным камнем все-таки был тот далекий, итальянский чемпионат мира. Первый, а поэтому лучший. Пусть и старый, пусть он и выглядит сейчас странно и даже местами смешно, но он был первым и самым запоминающимся. Как первый раз в юности с любимой девушкой. Яркий, незабываемый, и который отложился на всю оставшуюся жизнь, именно как первый.

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