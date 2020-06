На стиле: ФИФА представила Месси, Мбаппе и Неймара в образах звезд ЧМ-1970

Международный футбольный союз отмечает 50-летие чемпионата мира в Мексике: пресс-служба ФИФА представила трех современных звезд футбола в стиле ретро. В Твиттере организация поделилась соответствующими фотографиями с болельщиками.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий "триколор" Килиан Мбаппе примеряли бакенбарды и густые усы, а бразильский форвард Неймар не смог похвастать стильной щетиной.

He was the best young player at the #WorldCup two years ago…



...but what if he lit up the 1970s for @FrenchTeam instead?



???????? @KMbappe ????#WorldCupAtHome | #Mexico70 pic.twitter.com/BQMVgyu360