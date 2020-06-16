На стиле: ФИФА представила Месси, Мбаппе и Неймара в образах звезд ЧМ-1970

Международный футбольный союз отмечает 50-летие чемпионата мира в Мексике: пресс-служба ФИФА представила трех современных звезд футбола в стиле ретро. В Твиттере организация поделилась соответствующими фотографиями с болельщиками.

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий "триколор" Килиан Мбаппе примеряли бакенбарды и густые усы, а бразильский форвард Неймар не смог похвастать стильной щетиной.

He was the best young player at the #WorldCup two years ago…



...but what if he lit up the 1970s for @FrenchTeam instead?



???????? @KMbappe ????#WorldCupAtHome | #Mexico70 pic.twitter.com/BQMVgyu360 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2020

Победителем чемпионата мира 1970 года стала национальная команда Бразилии, которая в решающем поединке соревнования обыграла команду Италии (4:1). Третье место заняла сборная ФРГ – футболисты обыграли в матче за бронзу сборную Уругвая (1:0).