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На стиле: ФИФА представила Месси, Мбаппе и Неймара в образах звезд ЧМ-1970

Чемпионат мира FIFA
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Усы и бакенбарды в массы

На стиле: ФИФА представила Месси, Мбаппе и Неймара в образах звезд ЧМ-1970
Новина українською

Международный футбольный союз отмечает 50-летие чемпионата мира в Мексике: пресс-служба ФИФА представила трех современных звезд футбола в стиле ретро. В Твиттере организация поделилась соответствующими фотографиями с болельщиками.

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий "триколор" Килиан Мбаппе примеряли бакенбарды и густые усы, а бразильский форвард Неймар не смог похвастать стильной щетиной.

Победителем чемпионата мира 1970 года стала национальная команда Бразилии, которая в решающем поединке соревнования обыграла команду Италии (4:1). Третье место заняла сборная ФРГ – футболисты обыграли в матче за бронзу сборную Уругвая (1:0).

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В статье: Лионель Месси Неймар ФИФА ЧМ-1970 Килиан Мбаппе
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