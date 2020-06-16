Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На стиле: ФИФА представила Месси, Мбаппе и Неймара в образах звезд ЧМ-1970
Усы и бакенбарды в массы
Международный футбольный союз отмечает 50-летие чемпионата мира в Мексике: пресс-служба ФИФА представила трех современных звезд футбола в стиле ретро. В Твиттере организация поделилась соответствующими фотографиями с болельщиками.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий "триколор" Килиан Мбаппе примеряли бакенбарды и густые усы, а бразильский форвард Неймар не смог похвастать стильной щетиной.
He was the best young player at the #WorldCup two years ago…— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2020
...but what if he lit up the 1970s for @FrenchTeam instead?
???????? @KMbappe ????#WorldCupAtHome | #Mexico70 pic.twitter.com/BQMVgyu360
We think the ‘70s look suits you, @neymarjr ????????????— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2020
???? @CBF_Futebol
#WorldCupAtHome | #Mexico70 pic.twitter.com/DuAqFp9yBw
Победителем чемпионата мира 1970 года стала национальная команда Бразилии, которая в решающем поединке соревнования обыграла команду Италии (4:1). Третье место заняла сборная ФРГ – футболисты обыграли в матче за бронзу сборную Уругвая (1:0).