"Алмаз в пустыне". В Катаре открыли третий стадион к ЧМ-2022

В Дохе состоялось официальное открытие уже третьего стадиона к чемпионату мира по футболу в Катаре. Отмечается, что открытие состоялось в понедельник, 15 июня, но без зрителей – из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Арена носит название "Алмаз в пустыне" – она имеет форму ограненного драгоценного камня и рассчитана на 40 тысяч зрителей, фасад состоит из треугольников, которые меняют цвет в зависимости от солнца. Стадион сооружен на территории "образовательного городка" в Дохе, где расположены многие ВУЗы страны. "Алмаз в пустыне " примет четвертьфиналы форума.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.