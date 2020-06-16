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"Алмаз в пустыне". В Катаре открыли третий стадион к ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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"Алмаз в пустыне". В Катаре открыли третий стадион к ЧМ-2022
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В Дохе состоялось официальное открытие уже третьего стадиона к чемпионату мира по футболу в Катаре. Отмечается, что открытие состоялось в понедельник, 15 июня, но без зрителей – из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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Арена носит название "Алмаз в пустыне" – она имеет форму ограненного драгоценного камня и рассчитана на 40 тысяч зрителей, фасад состоит из треугольников, которые меняют цвет в зависимости от солнца. Стадион сооружен на территории "образовательного городка" в Дохе, где расположены многие ВУЗы страны. "Алмаз в пустыне " примет четвертьфиналы форума.

"Алмаз в пустыне". В Катаре открыли третий стадион к ЧМ-2022 - изображение 1

"Алмаз в пустыне". В Катаре открыли третий стадион к ЧМ-2022 - изображение 2

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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В статье: ЧМ-2022
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