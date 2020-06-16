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Роналду, Погба и Салаха также представили в ретро-образах в честь 50-летия ЧМ-1970

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Не отставая от Месси, Неймара и Мбаппе

Роналду, Погба и Салаха также представили в ретро-образах в честь 50-летия ЧМ-1970
Новина українською

ФИФА продолжает отмечать 50-летие чемпионата мира-1970, который проходил в Мексике.

В честь юбилея Instagram форума представил в ретро-образе 70-х звезд современного футбола – португальца Криштиану Роналду, египтянина Мохамеда Салаха и француза Поля Погба.

Ранее на ретро-волну попали Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

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Роналду, Погба и Салаха также представили в ретро-образах в честь 50-летия ЧМ-1970 - изображение 1

Победителем чемпионата мира 1970 года стала национальная команда Бразилии, которая в решающем поединке соревнования обыграла команду Италии (4:1). Третье место заняла сборная ФРГ – футболисты обыграли в матче за бронзу сборную Уругвая (1:0).

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В статье: Криштиану Роналду Поль Погба Мохамед Салах ЧМ-1970
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
16.06.2020 в 13:42
КР7 красава )))))
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