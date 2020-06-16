Роналду, Погба и Салаха также представили в ретро-образах в честь 50-летия ЧМ-1970

ФИФА продолжает отмечать 50-летие чемпионата мира-1970, который проходил в Мексике.

В честь юбилея Instagram форума представил в ретро-образе 70-х звезд современного футбола – португальца Криштиану Роналду, египтянина Мохамеда Салаха и француза Поля Погба.

Ранее на ретро-волну попали Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

Победителем чемпионата мира 1970 года стала национальная команда Бразилии, которая в решающем поединке соревнования обыграла команду Италии (4:1). Третье место заняла сборная ФРГ – футболисты обыграли в матче за бронзу сборную Уругвая (1:0).